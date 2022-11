V sredo bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne, zvečer in v noči na četrtek bo ponekod deževalo. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo pretežno oblačno in povečini brez padavin. V petek bo oblačno in deževno. Postopno bo hladneje.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo slabi, nad severozahodno Evropo se poglablja ciklonsko območje. Vremenska fronta je dosegla zahodne Alpe. V višinah priteka nad naše kraje z jugozahodnim vetrom nekoliko manj topel in danes še suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, nekaj megle ali nizke oblačnosti bo zjutraj in dopoldne predvsem na avstrijskem Koroškem. Popoldne se bo v alpskem svetu Furlanije-Julijske krajine pooblačilo. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden, v sredo pa bodo vremensko občutljivi imeli značilne vremensko pogojene težave.