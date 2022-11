42-letni David Depape, ki je v petek napadel 82-letnega moža Pelosijeve, je po aretaciji policiji povedal, da je želel predsednici predstavniškega doma ameriškega kongresa zlomiti koleni v opozorilo drugim politikom, da imajo njihova dejanja posledice.

Depapeja, ki je pristaš desničarskih teorij zarote, sta v ponedeljek doleteli zvezna in državna obtožnica med drugim zaradi poskusa ugrabitve državnega uradnika, vplivanja na, oviranja ali maščevanja zveznemu uradniku z grožnjo ali napadom na člana družine, poskusa umora, vloma ter zlorabe starejšega občana. Grozi mu dolgoletna zaporna kazen.

Depape je vdrl v stanovanjsko hišo Pelosijevih v San Franciscu, medtem ko je bila Nancy Pelosi v Washingtonu. Ko ga je Paul Pelosi seznanil s tem, je Depape odgovoril, da bo pač počakal. Pelosi je potem uspel poklicati policijo, ki je prišla, ko sta se z napadalcem ruvala za kladivo. Depape je bil uspešnejši in je Pelosija udaril s kladivom po glavi in po telesu.

Pelosi okreva po operaciji lobanje. Depape je v stanovanje prišel opremljen s plastičnimi lisicami, z lepilnim trakom in drugimi potrebščinami za ugrabitev in mučenje. Depape je zadnji dve leti živel v neki garaži v Kaliforniji, sedaj pa bo gost državnih in zveznih zaporov.

Potem, ko je Pelosi poklical policijo, je Depape po lastnih navedbah ostal na kraju zločina, ker se je boril proti tiraniji tako kot predniki proti britanskemu imperiju. Preiskovalci so doslej ugotovili, da se je naravnost utapljal v različnih teorijah zarote, na čelu s tisto o prevarantskih predsedniških volitvah 2020, ki jo širi Donald Trump.

Ta se je na napad odzval šele v ponedeljek v pogovoru za desničarsko latinsko-ameriško radijsko postajo Americano Media, kjer je povedal, da je bil napad na Paula Pelosija grozna stvar, takoj nato pa začel spet širiti teorije zarote o groznem obnašanju levičarjev do policistov in Chicagu ter San Franciscu, ki sta menda hujša od Afganistana. Njegov sin Donald mlajši pa se je iz napada norčeval.

Novopečeni lastnik Twitterja Elon Musk je v zvezi z napadom retvital zarotniške desničarske objave, da si je Paul sam kriv za napad, kar je sicer nato izbrisal. Tožilka San Francisca Brooke Jenkins je ostro napadla tiste, ki zavračajo resnost napada in grožnje Nancy Pelosi.

Nekateri republikanci imajo vsaj skrivaj slabo vest, ker že desetletja demonizirajo Pelosijevo kot največjega liberalnega hudiča v kongresu. »Če prepričuješ ljudi, da politiki prirejajo volitve, pijejo kri dojenčkom in podobno, potem pride do nasilja,« je dejal republikanski kongresnik Adam Kinzinger, eden od redkih, ki si upa reči kaj čez Trumpa.

Predsednica Nacionalnega odbora republikanske stranke Ronna McDaniel je povsem zavrnila demokratske obtožbe, da so desetletja demoniziranja pripeljale do napada, kongresnik Tom Emmer iz Minnesote, ki je prejšnji teden tvital svojo fotografijo s pištolo in oznako streljajmo na/odpustimo Pelosijevo, pa meni, da s tem ni nič narobe.