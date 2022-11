Vse je bilo odločeno v razmaku šestih minut in 15 sekund druge tretjine, ko so gostje dosegli štiri gole, dva Šved Carl Grundstrom, po enega Kopitar in Uzbekistanec Artur Kalijev, slednji za 4:0 v osmi minuti drugega dela igre. Ob koncu desete minute je peti gol kraljev zadel Grundstrom.

Prvi gol je v prvi tretjini uspel Kanadčanu Gabrielu Vilardiju, ki je imel še podajo, tri asistence je vpisal Švicar Kevin Fiala. Vratarja gostov Jonathana Quicka, ki je zaustavil 27 strelov, je premagal le Rus Aleksej Toropčenko 43 sekund po petem golu tekmecev.