Štiri aktiviste so pridržali, potem ko so z barvo poškropili notranje ministrstvo, sedež britanske obveščevalne agencije MI5 in hčerinsko podjetje ameriške medijske skupine News Corp, je sporočila policija. V podobnem protestu na centralni banki Bank of England pa so kasneje aretirali še dve osebi.

Odgovornost je prevzela aktivistična skupina Just Stop Oil, ki želi ustaviti nova iskanja črpališč nafte in plina v Severnem morju. Aktivisti so dejali, da so bile izbrane stavbe organov, ki podpirajo in ohranjajo moč gospodarstva fosilnih goriv.

Skupina Just Stop Oil je v zadnjem mesecu skoraj vsak dan organizirala proteste proti vladnim načrtom za izdajo dovoljenj za več kot sto novih naftnih in plinskih projektov do leta 2025.

Med drugim so voščeno figuro kralja Karla III. v muzeju Madame Tussauds premazali s čokoladnim kolačem, v Narodni galeriji pa so sliko Sončnice Vincenta van Gogha polili s paradižnikovo juho. Po navedbah skupine so v zadnjih štirih tednih pridržali 637 protestnikov, od aprila pa več kot 1900.