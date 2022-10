Prav tako bodo morali tisti, ki so letovišče obiskali od četrtka, v treh zaporednih dneh pridobiti tri negativne rezultate testov na novi koronavirus, so sporočile mestne oblasti.

V mestu Zhengzhou, kjer so bili ponekod uvedeni strogi ukrepi za zajezitev širjenja okužb, pa so konec tedna številni zaposleni pobegnili iz tovarne podjetja Foxconn Technology Group, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zaposleni v tovarni, ki je eden najpomembnejših proizvodnih obratov za telefone iphone, zaradi omejitev niso smeli zapustiti prostorov, a so vseeno morali nadaljevati z delom.

Delavci so poročali o izredno slabih razmerah in se pritoževali nad nezadostno oskrbo s hrano. Mestna uprava pa je pozneje sporočila, da je podjetje Foxconn obljubilo izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za vse delavce, ki so želeli ostati. Za ostale pa bo uredilo prevoz domov.

Kitajska je zadnje večje gospodarstvo, ki je zavezano strategiji ničelne tolerance do covida-19. V luči te strategije si oblasti prizadevajo za stroge zapore meja, dolge karantene, množično testiranje in hitre, ciljno usmerjene prepovedi gibanja.

Ker pa se virus v zadnjih mesecih hitro spreminja in ga ni mogoče kar tako ustaviti, so mnogi nezadovoljni, prihaja tudi do sicer redkih protestov.