Ukrajinska pristanišča je danes zapustilo več tovornih ladij, sta prikazali spletni strani za sledenje ladjam vesselfinder.com in marinetraffic.com. Po podatkih ZN so bili med njimi tovorna ladja African Robin s pšenico, tovorna ladja SK Friendship s sojo in ladja Sealock z grahom.

Ukrajinsko ministrstvo pa dodaja, da je pristanišče zapustila tudi ladja Ikaria Angel, ki jo je najel Svetovni program za hrano in je bila natovorjena s 40.000 tonami pšenice, namenjene Etiopiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je medtem obljubil, da si bo njegova država še naprej prizadevala za izvoz žita. Turški obrambni minister Hulusi Akar pa se namerava danes pogovoriti z ruskim kolegom Sergejem Šojgujem glede ruskega odstopa od sporazuma o žitu.

»Izvoz žita iz Ukrajine se mora nadaljevati. Prekinitev te pobude ne bo koristila nikomur, temveč bo zgolj prizadela celotno človeštvo,« je dejal Akar.

Moskva je v soboto sporočila, da ustavlja sodelovanje v sporazumu za izvoz ukrajinskega žita, ki je bil dogovorjen ob posredovanju ZN in Turčije. Odgovornost za to so v Moskvi pripisali Ukrajini, ker da je z brezpilotnimi letalniki in plovili napadla rusko črnomorsko floto v Sevastopolu na Krimu.

Vseeno pa so se ZN, Ankara in Kijev v nedeljo dogovorili, da bodo nadaljevali pošiljke tudi brez zagotovil Rusije o prostem prehodu. O tem so že bili obveščeni ruski predstavniki v skupnem koordinacijskem centru v Istanbulu.

V luči tega so ruske oblasti danes opozorile, da bi bilo nadaljnje izvajanje sporazuma brez sodelovanja Moskve nevarno. »V razmerah, ko Rusija govori o nezmožnosti zagotavljanja varnosti plovbe na teh območjih, je takšen dogovor težko izvedljiv in dobi drugačen značaj, veliko bolj tvegan in nevaren,« je na novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Prav tako je povedal, da je Moskva pripravljena izplačati nadomestilo državam prejemnicam, ki bodo zaradi odstopa Rusije od sporazuma prejele manj žita.

Julijski sporazum za izvoz ukrajinskega žita je omogočil deblokado izvoza ukrajinskega žita in velja za ključnega za preprečevanje prehranske krize po svetu, ki jo je sprožila vojna v Ukrajini. V skladu z dogovorom je Ukrajino zapustilo že več kot devet milijonov ton žita.

»Civilne tovorne ladje ne smejo biti vojaška tarča niti ne smejo biti talke. Hrana mora iti naprej,« je danes tvitnil koordinator ZN za črnomorsko žito Amir M. Abdula, poroča francoska tiskovna agencija AFP.