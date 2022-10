V drugem letošnjem četrtletju je bila rast BDP v območju evra 0,8-odstotna, v EU pa 0,7-odstotna.

Med državami, za katere so bili na voljo podatki, je v tretjem četrtletju največjo rast BDP beležila Švedska (+0,7 odstotka), sledile so Italija (+0,5 odstotka), Portugalska in Litva (obe po 0,4 odstotka).

Padce so beležile Latvija (-1,7 odstotka), Avstrija in Belgija (obe po -0,1 odstotka).

Na letni ravni so vse države razen Latvije (-0,4 odstotka) beležile gospodarsko rast, so še zapisali na Eurostatu.