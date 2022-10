Na letni ravni so k inflaciji največ prispevale cene energije, ki so se zvišale za 41,9 odstotka. Rast cen energije je v primerjavi z septembrom, ko je bila 40,7-odstotna, tako pospešila.

Sledile so cene hrane, alkohola in tobaka, ki so se oktobra povečale za 13,1 odstotka in s tem za 1,3 odstotne točke bolj kot septembra.

Neenergetske industrijske dobrine so se podražile za šest odstotkov, kar je za 0,5 odstotne točke več kot septembra, storitve pa za 4,4 odstotka, potem ko je bila septembra rast 4,3-odstotna, je še objavil Eurostat.