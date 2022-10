Preiskavo dogodkov je že kmalu po tragediji napovedal predsednik države Yoon Suk-yeol, ki je tudi razglasil večdnevno žalovanje po vsej državi. Danes pa je obiskal spomenik oltar, ki so ga za žrtve nesreče postavili v središču Seula, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vlada je medtem sporočila, da bo družinam žrtev za pogrebne stroške zagotovila do približno 10.500 evrov. Vsem družinam naj bi bil za pomoč dodeljen javni uslužbenec, vladno osebje pa so napotili v 31 pogrebnih zavodov, da bi pomagali pri organizaciji pogrebov, je danes povedal namestnik ministra za upravljanje nesreč in varnosti Kim Sung-ho.

Številni južnokorejski mediji so danes kritizirali oblasti in opozarjali, da niso bile pripravljene na tako velike množice ljudi. Notranji minister Lee Sang-min je sicer že v soboto dejal, da se nesreči verjetno ne bi mogli izogniti, tudi če bi v sosesko poslali več policistov in gasilcev.

To je danes potrdil tudi visoki policijski uradnik, ki je za južnokorejsko tiskovno agencijo Yonhap povedal, da policija ni zaznala nenadnega povečanja množice v četrti Itaewon. Dejal je, da je bila letošnja množica med festivalom ob noči čarovnic podobno velika kot v prejšnjih letih.

Letos naj bi v Itaewon napotili 137 policistov, v primerjavi z med 37 in 90 policisti v letih od 2017 do 2019. Večina jih je sicer bila razporejena za zatiranje nezakonitih dejavnosti in upravljanje prometa. Policija je doslej zasegla posnetke 52 različnih kamer in govorila s 44 pričami, poroča BBC.

Tragedija se je v Seulu zgodila med sobotnim festivalom ob noči čarovnic, ko se je v ozkih ulicah zabaviščne četrti Itaewon po ocenah policije nagnetlo do 100.000 večinoma mladih ljudi. Priče opisujejo prizore popolnega kaosa, ko so se številni znašli ujeti in se poskušali rešiti iz vse večje gneče, medtem ko so ljudje začeli padati drug po drugem.

Po podatkih notranjega ministrstva je v tragediji umrlo najmanj 154 ljudi, še 149 pa je bilo ranjenih, od tega 30 huje. Vse smrtne žrtve razen ene so bile identificirane, med njimi pa je bilo tudi 26 tujih državljanov.