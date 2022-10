V zrušenju mostu v Indiji najmanj 60 smrtnih žrtev

V zrušenju 100 let starega visečega mostu v indijski zvezni državi Gujarat je danes umrlo najmanj 60 ljudi. Glede na poročanje lokalnih medijev je bilo na mostu v času nesreče do 500 ljudi, ki so v okviru verskega festivala izvajali obrede. Reševalna akcija še poteka, navedbe lokalnih oblasti povzema francoska tiskovna agencija AFP.