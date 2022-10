Na družbenih omrežjih že cel oktober mrgoli nasvetov, kaj zastrašujočega ponuditi gostom, kako čim bolj strašno okrasiti stanovanje in kakšno masko izbrati za najbolj čarovniško noč v letu. Kdor ne želi v ta namen porabiti veliko časa, je lahko že na trgovskih policah izbral kaj iz cele linije izdelkov v znamenju noči čarovnic vse od čokolade in krofov do maske in različnih dodatkov.

Ker nam danes zaradi dneva reformacije, ki je dela prost dan, ni treba v službo, bomo imeli morda več energije, da sami pripravimo kakšno čarovniško jed. Pri tem so nam lahko v veliko pomoč otroci s svojo domišljijo. Ti najbolje vedo, kako naj zgleda mali duhec iz jajčnega beljaka ali črna mačka iz temne čokolade.

Različne prireditve nas čakajo tudi zunaj doma. Blejski grad vabi otroke na predstavo, v kateri bosta nastopila čarovnica Zgodbarka in gospod Muzika. Prav tako bodo na gradu prijazne čarovnice Poslikarke, ki bodo otroke s čopičem začarale v različna bitja. Poleg tega je grad na svoji spletni strani pripravil za tiskanje predlogi za maski strašljive čarovnice in grozljivega zmajčka.

Koruzni labirint Krtina pri Ljubljani vabi na 15 zabavno poučnih točk, kjer obiskovalce čakajo denimo tudi čarovnice, okostnjaki, duhovi in umetniško oblikovane buče. Prav tako na čarovniške dogodivščine vabijo v ljubljanskem živalskem vrtu.

V Kinodvoru v Ljubljani se bo medtem s filmom Rez! francoskega režiserja Michela Hazanaviciusa začel tradicionalni maraton grozljivk.

Noč čarovnic, ki smo jo začeli v Sloveniji po osamosvojitvi prevzemati od zahodnoevropskih držav in ZDA, ima svoj izvor v keltskem prazniku samhain. Kelti so ga praznovali 1. novembra, ki se začne po nekdanjih predstavah že s predvečerom. Verjeli so, da mrtvi na ta dan poslednjič pridejo v svet živih.

Praznik je pri Angležih kasneje z nastopom krščanstva, ki so ga začeli prevzemati v 4. stoletju, prekril halloween, kar je skrajšana oblika za besedno zvezo all hallows' eve oz. v slovenskem prevodu predvečer dneva vseh svetnikov. V ZDA so ga prenesli prav angleški izseljenci.