»Ne morem misliti! Ne morem dihati! Zdi se mi, da izgubljam glavo!«" je geslo letošnjega filmskega maratona, za katerega pri Kinodvoru napovedujejo vrnitev groze, gorja in gravža. Na že tradicionalni 14. Noči grozljivk bodo poleg filma Rez! prikazali še filme Studio 666, Nedolžni, Žalost in Opazovana.

"Sla po filmski avtentičnosti, ti vedno eksplodira v obraz" je o komediji Rez! povedal Štefančič. Film, ki je odprl letošnji filmski festival v Cannesu, je parodija na zombijevske grozljivke in poklon filmski obrti. »Sprva se izdaja za klasični film o zombijih, postopoma pa se razvije v situacijsko komedijo in nazadnje izteče v čisto nov žanr, nekakšen lažni dokumentarec o snemanju, ki vse omenjene vidike združi v eksplozivnem finalu,« je o filmu zapisal Hazanavicius.

Film Studio 666 je groteskni, igrivi in sarkastični šoker, posnet med pandemijo. Režiser BJ McDonnell v njem prikaže kultni bend Foo Fighters, ki ga že od leta 1994 vodi bivši Nirvanin bobnar Dave Grohl. Ravno ko naj bi med pandemijo posneli jubilejni deseti album, mu zmanjka glasbenega navdiha. Menedžer (Jeff Garlin) jim najame srhljivo vilo, v kateri je nekoč vadil rock bend, ki svojega albuma ni nikoli posnel. Kot je zapisal Štefančič, je to tudi »zgodba o kulturi slave, pohlepu, sebičnosti, obsedenosti, soliranju in hudiču, ki obvladuje rokenrol«.

Film Nedolžni je norveško, švedsko, danska koprodukcija. Režiser Eskil Vogt je po Štefančičevih besedah napisal zgodbo o »otrocih, ki so preveč zbegani, zanemarjeni, šikanirani in prepuščeni svoji iznajdljivosti, da bi lahko stegnili vrat in dognali, kaj je v tej noči sveta prav in kaj ne, zato se lahko zanesejo le na svoje skrivne, mračne, magične, telekinetične talente«.

Tajvanski film Žalost je Štefančič opisal kot »kinetični, lucidni, halucinatorni in konsistentno brutalni splatter«. Režiser Rob Jabbaz je napisal zgodbo o mladeniču, ki začne na železniški postaji krvoločno mlatiti naključne mimoidoče. Izkaže se, da je za to kriv virus, ki k nenadzorovanemu morjenju poleg mladeniča prisili še druge. Po Štefančičevih besedah se »Tajvan spremeni v pandemijski ground zero«, v katerem ljudje postajajo krvoločni in sadistični, politiki pa pandemijo brez občutka krivde ignorirajo, češ, da gre le za potegavščino.

Maraton bo sklenil film Opazovana režiserke Chloe Okuna, ki je koprodukcija Združenih arabskih emiratov in ZDA. V tem atmosferskem trilerju bodo gledalci priča zgodbi o nekdanji igralki Juliji, ki se z možem preseli v Bukarešto. Medtem, ko njen mož ves čas dela, ona ostaja sama, a ima vendar nek čuden občutek, da jo ves čas nekdo opazuje. Kot je zapisal Štefančič, je Opazovana »film o permanentni grozi, ki vsak dan obdaja in brutalizira ženske, in invazivnem okolju, ki jih nenehno pokroviteljsko infantilizira«.