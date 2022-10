Celovečerne filme je ocenjevala žirija, v kateri so bili režiser in scenarist Darko Sinko, igralec in pisatelj Milovoj Miki Roš ter filmska teoretičarka in kritičarka iz Beograda Ivana Kronja. Zadnja je med drugim izpostavila, da je visoka raven profesionalnosti in ustvarjalnosti, tako v produkcijskem kot v tehničnem smislu v enaki meri prisotna tako v domačih filmih kot v koprodukcijah. Domača produkcija je letos po njenih besedah postregla z veliko raznolikostjo filmskih tem.

Orkester po oceni žirije ni samo naslov filma, je tudi prispodoba. Filmski liki delujejo usklajeno samo pod dirigentovim vodstvom, medtem ko so njihova življenja povsem neorkestrirana oziroma so v svojih življenjih bolj ali manj razglašeni. V tem uglaševanju in razglaševanju filmske zgodbe so vsi umetniški, tehnični in produkcijski segmenti filma še kako uglašeni.

Za scenarij filma je žirija ocenila, da prinaša harmonično celoto skupine likov oziroma celotnega igralskega ansambla. Ponuja analizo mentalitete Slovencev in naših avstrijskih sosedov, od mikronivoja do širše družbene ravni in skozi različne generacije. S toplino, preprosto in naravno, se zazre v mimobežne življenjske epizode in jih razgalja v vsej njihovi komičnosti, absurdnosti in osebnih stiskah. Film Orkester je prejel tudi vesno za najboljšo fotografijo, ki je šla v roke Simonu Tanšku.

O nagradi za režijo je žirija presodila, da režiserka Sara Kern v filmu Moja Vesna ustvarja doživeto nasprotje med mlado in starejšo sestro. "Izrazito intimističen pristop, zlit v eno s kamero, igralci in zvokom, se preko realističnega pristopa odpira v skoraj simbolno subjektivno doživetje." Loti Kovačič iz tega filma prejela nagrado za glavno žensko vlogo za vlogo Moje. Žirijo je očarala s svojo prezenco, skrivnostnostjo, igralsko doslednostjo in fotogeničnostjo. Film je nagradila tudi Art kino mreža Slovenije.

Vesno za glavno moško vlogo je prejel Petja Labović za vlogo Antona v filmu Jezdeca Dominika Menceja. Po oceni žirije jo je odigral energično, zrelo in predano. Jezdeca je bil sicer najboljši film letošnjega festivala po izboru občinstva. Prejel je tudi vesni za montažo in zvok, režiser pa še nagrado Iridium za najboljši celovečerni prvenec, ki obsega sredstva za distribucijo.

Vesno za najboljšo stransko žensko vlogo je prejela Alenka Kraigher za vlogo Jane v filmu Vesolje med nami Rahele Jagrič Pirc, med igralci pa je bil nagrajen Jonas Žnidaršič za vlogo vodje kriminalistov v filmu Dedek gre na jug Vincija Vougea Anžlovarja. Vesno za najboljšo manjšinsko koprodukcijo je dobil film Teone Strugar Mitevske Najsrečnejši človek na svetu, ki je prejel še nagradi za kostume in masko.

Gregor Strniša je za film Pošvedrani klavir Mihe Vipotnika prejel vesno za izvirno glasbo, film pa je prejel tudi nagrado Društva slovenskih filmskih publicistov in publicistk za najboljši celovečerec v tekmovalnem programu. Vesno za scenografijo je dobil Robert Černelč za film Ptičar. Za posebne dosežke sta bila nagrajena filma Izginjanje Andrine Mračnikar in x1-Eschaton Juša Premrova.

Strokovna žirija v sestavi Urša Menart, Matevž Jerman in Miloš Tomić je vesno za najboljši dokumentarni film podelila filmu Tekmüvanje v režiji Mihe Mohoriča. Za najboljši kratki igrani film je razglasila film Tako se je končalo poletje Matjaža Ivanišina, za najboljši animirani film Legendo o Zlatorogu Lee Vučko, za najboljši eksperimentalni film www.s-n-d.si Sare Bezovšek ter za najboljši študijski film Pentolo Lea Černica.

Na festivalu je tekmovalo 53 filmov.