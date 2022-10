Skoraj natanko sto let po tistem, ko je 25.000 črnosrajčnikov vkorakalo v Rim, kralj Viktor Emanuel III. pa je Mussolinija imenoval za predsednika vlade, je Italija dobila najbolj desno vlado v svoji povojni zgodovini, ki jo vodi Meloni iz stranke Bratje Italije. Njena stranka izhaja iz neofašističnega gibanja, čeprav nova premierka pravi, da je fašizem v stranki stvar preteklosti.

Mussolinijeva grobnica v njegovem rojstnem Predappiu v pokrajini Emilija-Romanja je sicer romarski kraj, ki vsako leto privabi na deset tisoč obiskovalcev. Vendar pa se je današnje zborovanje razlikovalo od prejšnjih, saj so simpatizerji nekdanjega fašističnega diktatorja izrazili podporo novi italijanski vladi, najbolj desno po drugi svetovni vojni. »Glasoval bi za Luciferja, če bi v Italiji premagal levico. Zato sem vesel, da imamo vlado Melonijeve,« je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa dejal organizator dogodka Mirco Santarelli.

Množica je korakala s transparenti in ogromno italijansko zastavo, številni pa so bili oblečeni v črna oblačila v spomin na Mussolinijeve zloglasne črnosrajčnike. Nekateri so tudi skandirali fašistična gesla in dvigovali roko v fašistični pozdrav, čeprav so jim organizatorji naročili, naj tega ne počnejo. »Če smo po sto letih še vedno tukaj, se moramo pokloniti tistemu, ki ga je ta država želela in ki ga ne bomo nikoli nehali občudovati,« je dejala Mussolinijeva pravnukinja Orsola Mussolini.

Meloni je sicer ta teden v govoru v parlamentu dejala, da ne simpatizira s fašizmom, rasne zakone, ki so jih v Italiji sprejeli leta 1938 in so vodili v deportacije Judov, pa je označila za najhujši trenutek v italijanski zgodovini. A v njeni stranki in tudi širše v Italiji številni Mussolinija vidijo predvsem kot človeka, ki je po prvi svetovni vojni obnovil Italijo. Vendar pa je obdobje njegove diktature zaznamovalo predvsem politično nasilje, katerega žrtve so bili drugače misleči in pripadniki drugih etničnih skupnosti. Med tistimi, ki so pod fašizmom najbolj trpeli, so bili tudi Slovenci v Italiji.