Pretep navijačev Dinama in Hajduka v Zagrebu

V središču Zagreba je prišlo do pretepa navijačev največjih hrvaških nogometnih tekmecev, Dinama in Hajduka. Zaradi izgredov med navijači Bad Blue Boys in Torcide je policija priprla prek 30 oseb. Navijači so v pretepu uporabili palice in bakle, policija pa je dodala, da je moralo nekaj navijačev zaradi poškodb poiskati zdravniško pomoč. Zagrebška policija je že v jutranjih urah preprečila spopad teh dveh skupin v Novem Zagrebu, pred tem so jih prebivalci opozorili na zbiranje zamaskiranih oseb, ki so nosile palice za bejzbol, kije in druge podobne predmete.