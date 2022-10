Na srečanju v Londonu je za domače v prvem polčasu zadel Gabriel Martinelli, ki je z glavo zadel že v peti minuti, podal mu je Bukayo Saka. V drugem polčasu so bili uspešni še Reiss Nelson (49. in 52. minuta), Thomas Partey (57.) in Martin Odegaard (78.). Arsenal ima po deseti zmagi 31 točk, dve manj je na drugem mestu zbral Manchester City.

V soboto so bili uspešni tudi nogometaši tretjeuvrščenega Tottenhama, ki so na gostovanju pri Bournemouthu do zmage s 3:2 prišli po preobratu sodnikovem dodatku, in četrtouvrščenega Newcastla, ti so Aston Villo premagali s 4:0. Še tretjič zapovrstjo pa ni zmagal Chelsea, v gosteh je kar z 1:4 izgubil pri Brightonu. Chelsea in Newcastle sta bila pred tem krogom izenačena na četrtem mestu, zdaj pa je na njem sam Newcastle.