"Ladja za prevoz razsutega tovora, naložena s 40 tonami žita, bi morala danes zapustiti ukrajinsko pristanišče. Ta živila so bila namenjena Etiopijcem, ki so na robu lakote. Toda zaradi ruske blokade 'koridorja za žito' izvoz ni mogoč," je na Twitterju zapisal Kubrakov. Medtem so z ukrajinskega veleposlaništva v Ljubljani sporočili, da zaradi ruske blokade na izplutje čaka 176 ladij, na katerih naj bi bilo skupno več kot dva milijona ton žita, namenjenega v države kot so Alžirija, Egipt, Jemen, Vietnam, Bangladeš in druge.

Po navedbah veleposlaništva naj bi čakalna vrsta ladij začela nastajati že septembra, ko je ruska stran napovedala, da sporazuma o izvozu ne namerava obnoviti. Ob tem so na veleposlaništvu poudarili, da je Rusija edini krivec za največjo prehransko grožnjo svetu v več letih, in da Moskva le zavaja, ko pravi, da ni kriva za prehransko negotovost v svetu ali ko se predstavlja kot rešiteljica tega istega problema.

Od držav pričakujejo, da bodo pritisnile na Rusijo, da bo ta začela spet izpolnjevati dogovore glede izvoza žita. Rusija je sodelovanje pri izvozu ustavila v soboto, odgovornost za to potezo pa pripisala Ukrajini, češ da je ob pomoči Velike Britanije z brezpilotnimi letalniki in plovili napadla rusko črnomorsko floto v Sevastopolu na Krimu.

Moskvo so k obnovi sodelovanje že pozvali Združeni narodi in Evropska unija. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je danes izrazil "globoko zaskrbljenost" zaradi ustavitve izvoza žita in bo za en dan odložil odhod na vrh Arabske lige v Alžiru, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odzivu na rusko blokado pristojne države pozval, naj Rusijo izključijo iz skupine 20 vodilnih svetovnih gospodarstev na svetu (G20).