Nekaj po enajsti uri včeraj dopoldan sta se Italijana, stara 23 in 54 let, z motorjem oziroma skuterjem pripeljala do bencinskega servisa v Šempetru pri Gorici. Z motorističnima čeladama na glavi sta vstopila v poslopje, šla do blagajne, odrinila uslužbenca in mu zagrozila eden s pištolo, drugi z nožem. Vzela sta denar in pobegnila. Poškodovanih ni bilo, so sporočili s PU Nova Gorica.

Policisti so o ropu takoj obvestili italijanske kolege, ti pa so še blizu meje s Slovenijo kmalu izsledili. 23- in 54-letnik prihajata z območja Furlanije-Julijske krajine. Policisti ju bodo na okrožno državno tožilstvo ovadili zaradi ropa.

Policija ne izključuje možnosti, da je dvojica povezana z nedavnim oboroženim ropom v nastanitvenem objektu v središču Šempetra pri Gorici. V torek, 25. Oktobra zvečer, sta zamaskirana moška od zaposlene na recepciji zahtevala gotovino in ji zagrozila s pištolo. Ukradla sta nekaj sto evrov in pobegnila. Policija primer še preiskuje.