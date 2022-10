47-letna ženska in njen osemletni sin sta bila pokopana pod ruševinami, poroča Reuters, izpod katerih ju je skušalo rešiti okoli 50 gasilcev, ki so pritekli na pomoč. Po kakšni uri so uspeli rešiti sina, njej pa ni bilo več pomoči. Osemletnega sina so zaradi poškodb hospitalizirali. 51-letni soprog naj bi spal v drugi sobi in ni bil poškodovan.

AFP navaja, da je bila 47-letna turistka Čehinja, grški medij Nea Kriti piše o litovski družini, agencija Reuters pa piše, da je bila ubita slovenska državljanka. Na MZZ zaenkrat o tem nimajo informacij.

Nesreča se je zgodila malo po polnoči, ko se je s pobočja nad hotelom odtrgala velika skala in padla na poslopje s sobami na plaži Agia Fotia na vzhodu Krete, poročanje javne radiotelevizije ERT povzema AFP.

Družina naj bi bila na počitnicah na Kreti in naj bi se prav danes vračala od tam.