»Najini otroci, vnuki in jaz smo zaradi življenjsko nevarnega napada na najinega Popa zlomljeni in travmatizirani,« je o incidentu v pismu, objavljenem na Twitterju v soboto zvečer, dejala Pelosijeva.

»Hvaležni smo za hiter odziv organov pregona in reševalnih služb ter za življenjsko pomembno zdravstveno oskrbo, ki jo prejema,« je dodala v svojem prvem komentarju napada. Ob tem je javnost tudi obvestila, da se zdravstveno stanje njenega moža, ki je bil po napadu operiran, še naprej izboljšuje.

42-letni osumljenec David Depape je v petek zgodaj zjutraj vstopil v hišo Pelosijevih in začel iskati predsednico kongresa. Naletel je na 82-letnega soproga, s katerim sta se začela ruvati in nekdo je prvi zagrabil za kladivo.

Udrihal s kladivom

Policisti, ki so iz za zdaj še neznanega razloga prišli v hišo, so opazili, da je Depape osvojil kladivo in začel z njim udarjati po Pelosiju, nakar so ga aretirali. Obtožen je poskusa umora, napada na ostarelo osebo, vloma in drugih kaznivih dejanj.

Paula Pelosija so s poškodovano lobanjo in drugimi deli telesa hitro odpeljali v bolnišnico, kjer je prestal operacijo in okreva. Poceni pa je ni odnesel niti napadalec, sicer pristaš teorij zarot, ki so ga prav tako odpeljali na zdravljenje po spopadu z dvakrat starejšim finančnikom.

Pelosijeva je bila v času napada v Washingtonu. Napad je ostro obsodil večji del ameriških politikov, tudi republikanskih, Pelosijevi pa je vso podporo izrazil tudi predsednik ZDA Joe Biden.