Časnik v poročilu navaja neimenovane varnostne vire, ki trdijo, da so v osebni mobilni telefon nekdanje britanske premierke vdrli »agenti, za katere se sumi, da delajo za Kremelj«. Viri so navedli še, da so hekerji pridobili dostop do sporočil, starih eno leto ali manj, nakar so oblasti telefon shranile v zaklenjen sef na varni lokaciji. Vdor so sicer odkrili poleti, ko je bila Trussova še zunanja ministrica in se je ravno potegovala za premierski stolček.

»Varnostnih ukrepov glede posameznikov ne komentiramo,« je zadevo komentiral tiskovni predstavnik britanske vlade in dodal, da obstajajo »zanesljivi sistemi za zaščito pred kibernetskimi grožnjami«.

Poleg dostopa do korespondence med Trussovo in mednarodnimi partnerji naj bi hekerji pridobili tudi dostop do pogovorov med njo in nekdanjim finančnim ministrom Kwasijem Kwartengom, v katerih je ta kritiziral njenega predhodnika Borisa Johnsona, kot tudi do občutljivih informacij, povezanih z vojno v Ukrajini.

Vprašanja nacionalne varnosti

Po oceni laburistke Yvette Cooper, ki se ukvarja z nacionalno varnostjo, poročilo odpira »izjemno pomembna vprašanja nacionalne varnosti«, vključno s tem, zakaj in kako je prišlo do uhajanja informacij. »Bistveno je, da se vsa ta varnostna vprašanja preiskujejo in obravnavajo na najvišji ravni,« je dejala.

K neodvisni preiskavi zadeve je pozvala tudi predstavnica liberalnih demokratov za zunanje zadeve Layla Moran, tiskovni predstavnik za obrambo Tobias Ellwood pa je pozval, naj parlamentarni odbor preišče poročilo kot tako.

Poročilo namreč navaja tudi, da sta zadevo zamolčala Johnson in njegov najvišji svetovalec Simon Case. V članku medtem ni pojasnjeno, na podlagi česa viri sklepajo, da za vdorom stoji Rusija. »Za ugotavljanje, kdo stoji za takšnimi napadi, je potrebnega kar nekaj časa, vendar je Rusija običajno na vrhu seznama,« je o tem dejal vir iz poročila.