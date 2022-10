Mineva dober mesec dni od požara, ki je povsem uničil že sicer zapuščen in propadajoč objekt nekdanjega Majdičevega mlina v Kranju. Lastniki spomeniško zaščitenega objekta so že pred požarom zanj iskali novega lastnika, saj se zaradi pričakovane finančne krize in visokih obrestnih mer niso odločili za uresničitev načrtovane revitalizacije objekta s preureditvijo v večstanovanjsko stavbo.

Morda bodo uredili stanovanja

Kot je povedal en izmed dosedanjih lastnikov objekta Sebastijan Zupanc, ki je bil skupaj z Evo Odlazek zapisan kot ustanovitelj in direktor projektne družbe Naš mlin, so projektno podjetje v celoti prodali Boru Zgoncu. Ta je pojasnil, da v zemljiško knjigo še ni vpisan kot lastnik, saj je predstavnik domnevnih denacionalizacijskih upravičencev podal ugovor, čeprav naj bi bila denacionalizacija stavbe uradno zaključena že pred 20 leti.

Kot je izpostavil Zgonc, gre za upravne postopke in vprašanja, ki jih je treba razrešiti, preden bi se lotili morebitne investicije. Hkrati je treba na investicijski in projektni ravni pripraviti idejno zasnovo, ki bi pokazala finančne in strokovne možnosti. Poleg tega bi bilo treba opraviti še pogovore z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Mestno občino Kranj, kaj je na tem območju mogoče in smiselno zgraditi.

Zgonc vidi dve možnosti, bodisi gradnjo stanovanj bodisi širitev obstoječega energetskega objekta. Gre za dve vsebini, ki sta že prisotni na tej lokaciji. Glede morebitnega povečanja hidroelektrarne bi bil sicer potreben dogovor z Gorenjskimi elektrarnami oziroma Elektrom Gorenjska. Možno pa bi bilo ob tem vzpostaviti tudi nek muzej oziroma prikaz delovanja sodobne elektrarne ter nekdanje zgodovine tega območja z mlinom in elektrarno.

»Če želimo, da se na tej lokaciji kaj naredi, bo treba zadevo najprej narediti investicijsko zanimivo,« je izpostavil sogovornik in pojasnil, da bi kakršenkoli projekt na tem mestu po njegovi oceni stal od 10 do 15 milijonov evrov. Zato je treba prej tudi rešiti vsa odprta vprašanja in pripraviti dokumentacijo.

Vzrok požara še ni znan

Ob tem Zgonc upa, da bodo deležniki pokazali interes za reševanje odprtih vprašanj, da zadeva ne bi znova zastala, kar bi bilo na škodo bližnjih stanovalcev in občine. Uničen objekt namreč stoji na izstopajoči lokaciji ob vstopu v mestno jedro. Že pred požarom je bil vrsto let zapuščen, propadal pa je praktično vse od druge svetovne vojne dalje.

Konec septembra je požar uničil znamenito leseno konstrukcijo objekta. Vendar bo možna le njegova delna rušitev, saj mora stena, ki si jo objekt deli s sosednjim stanovanjskim objektom, ostati, je pojasnil Zgonc. Tako bodo pripravili projekt delne rušitve in nadomestne gradnje oziroma rekonstrukcije. Bo pa treba pred morebitno investicijo točno vedeti, kakšna so izhodišča. »Stvari je treba reševati hitro, vendar po pameti,« je izpostavil Zgonc.

Medtem še vedno ni ugotovljen vzrok požara, ki je 27. septembra ponoči uničil objekt. Kot so pojasnili na Policijski upravi Kranj, se v stavbo zaradi nevarnosti porušitve še vedno ne sme vstopati. To velja tudi za forenzike in kriminaliste, ki tako ne morejo zaključiti preiskave.