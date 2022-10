Na odru studia 1 Televizije Slovenija se je nocoj predstavilo deset novih skladb, ki so se potegovale za naziv popevke leta. Izmed vseh je občinstvo najbolj prepričala Mia Guček, ki je za skladbo Nove slike prejela veliko nagrado občinstva Popevke 2022.

Podelili še pet nagrad

Strokovna žirija je veliko nagrado za najboljšo skladbo v celoti namenila skupini Gedore za skladbo Od tu do tam. Žirija je podelila še štiri nagrade. Nagrado za najboljše besedilo je prejela Amaya za skladbo Rdeče, nagrada za najboljšo interpretacijo je šla Dinamitkam, nagrado za najboljšo priredbo sta prejela Jani Hace in Boštjan Grabnar za skladbo Frajer v izvedbi Dinamitk, nagrado za mladega obetavnega avtorja ali izvajalca pa Veronika Strnad za skladbo Ljubim.

Poleg omenjenih so se na festivalu predstavili še Maja Založnik s skladbo Mika me, Andraž Hribar s skladbo Sanjam, Saša Lešnjek s skladbo Sama, Bosaznova s skladbo Ljubi me, ljubi nocoj in Lea Likar s skladbo In vendar dva.

Na odru tudi Helena Blagne

Izvajalci so popevke odpeli v živo ob spremljavi revijskega orkestra RTV pod vodstvom Tadeja Tomšiča. Posebej za festival je pred televizijske kamere po dolgoletnem premoru kot voditeljica večera stopila Nina Osenar. Kot sovoditelj ji je na odru družbo delal igralec Jure Kopušar. Oba sta tudi zapela v duetih s Heleno Blagne.

Strokovna komisija je deset tekmovalnih skladb izbrala izmed 56 prijavljenih.