Ob začetku festivala, prvega po omejitvah pandemije covida-19, se je v ozkih ulicah zabaviščne četrti Itaewon po ocenah policije nagnetlo do 100.000 večinoma mladih ljudi, številne so poteptali do smrti.

Predsednik Yoon je danes razglasil začetek obdobja nacionalnega žalovanja in v televizijskem nagovoru dejal, da se je zgodila tragedija, ki se ne bi bila smela. Obljubil je, da bo vlada temeljito preiskala vzrok dogajanja in sprejela ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da se kaj takšnega v prihodnosti ne bi več ponovilo.

»Moje srce je težko in težko obvladujem svojo žalost,« je dodal, nato pa obiskal prizorišče ene izmed največjih nesreč v državi doslej.

Večina žrtev mlade ženske

Priče opisujejo prizore popolnega kaosa, ko so se ozke uličice priljubljenega mestnega predela napolnile z ljudmi. Številni so se znašli ujeti in se poskušali rešiti iz vse večje gneče, medtem ko so ljudje začeli padati drug po drugem.

Reševalci in zdravniki, ki so prvi prihiteli na prizorišče, kmalu niso več mogli poskrbeti za vse žrtve in ranjene ter so se za pomoč obračali kar na mimoidoče.

Po zadnjih podatkih pristojnih oblasti je v stampedu, ki se je zgodil okoli 22. ure po lokalnem času, umrlo najmanj 151 ljudi, med njimi 19 tujih državljanov. Večina žrtev so bile mlade ženske, stare med 20 in 30 let, večino so jih tudi že identificirali.

Mestne oblasti v Seulu sporočajo, da so do jutranjih ur prejele tudi 355 poročil o pogrešanih. Njihovi svojci na novice o njih čakajo v posebnem centru.