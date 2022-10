Četrti je bil Monačan Charles Leclerc (Ferrari), njegov moštveni kolega Španec Carlos Sainz pa šesti. Med oba voznika Ferrarija se je na peto mesto vrinil domačin Sergio Perez (Red Bull).

Do konca sezone so še tri dirke, naslov prvaka pa je oddan tako med vozniki kot med konstruktorji, kjer je slavil Red Bull, a Verstappen še vedno cilja na največ zmag v eni sezoni formule 1. To se lahko zgodi že v nedeljo, saj bi to bila že njegova 14. zmaga letos. Perez in Leclerc sta še vedno v boju za drugo mesto v skupni razvrstitvi. Voznik Ferrarija ima pred Mehičanom le dve točki prednosti. Kvalifikacije se bodo začele danes ob 22. uri, dirka pa je na sporedu v nedeljo ob 21. uri.