Na območju četrti Itaewon se je v ozkih ulicah nagnetlo na tisoče ljudi. Številne pa so v množici preveč stisnili in so izgubili zavest ter utrpeli poškodbe. Reševalci so na prizorišče napotili več kot 140 reševalnih vozil, je poročala južnokorejska tiskovna agencija Yonhap.

Najprej so poročali o težavah več ljudi, nato o 59 mrtvih, zdaj že 120. Ni še jasno, kako je lahko prišlo do tega dogodka. Južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol je sklical izredno zasedanje vlade in odredil napotitev vseh razpoložljivih reševalcev na območje.

Itaewon je priljubljeno zbirališče ob obeleževanju noči čarovnic, letos pa se je tja namenilo preveč ljudi. Gre sicer za prvo praznovanje noči čarovnic po pandemiji covida-19, ko v Južni Koreji tudi ni treba več nositi zaščitnih mask. Med žrtvami naj bi bilo veliko mladih, ki so se prišli na festival zabavat, še poroča BBC.