»Veseli nas, da se je pakistanski državljan, ki je bil pridržan v tujini, končno združil s svojo družino,« je sporočilo pakistansko zunanje ministrstvo in dodalo, da je 75-letni Paraha v Pakistan prispel danes. Prijeli so ga julija 2003 na Tajskem po akciji, ki jo je izvedel FBI. Paraha je študiral v ZDA, glede na navedbe ameriških organov pa je bil v stikih z nekaterimi vodilnimi osebami teroristične skupine Al Kaida, vključno z njenim vodjo Osamo bin Ladnom in Halidom Šejkom Mohamedom. Po 14 mesecih v ameriškem vojaškem zaporu v Bagramu v Afganistanu so ga premestili v Guantanamo.

V ameriškem zaporu za teroristične osumljence na Kubi je bilo nekoč nameščenih več sto osumljencev, ujetih po napadih 11. septembra 2001. Predsednik ZDA Joe Biden je sicer spet pod pritiskom, naj zapre ta zapor, izpusti ali premesti tiste, proti katerim obtožnica ni bila vložena, in nadaljuje sojenja tistim, ki so obtoženi neposrednih povezav z Al Kaido.

V Guantanamu je še vedno zaprtih 35 ljudi, med njimi tudi Halid Šejk Mohamed, ki je bil v poročilu komisije za 11. september 2001 imenovan za »glavnega arhitekta napadov 11. septembra 2001«. Odvetnik Parahe je dejal, da pričakuje, da bo v prihodnjih mesecih izpuščenih še več pripornikov. »«Še vedno imam v Guantanamu štiri stranke, ki so jim vsem odobrili izpustitev,« je dejal za BBC in dodal, da je Guantanamo »sramota za ZDA«.