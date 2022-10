Pep Guardiola, trener Cityja, je precej spremenil prvo enajsterico. Nekaterim nogometašem je namenil počitek, na najboljšega strelca Erlinga Haalanda pa zaradi poškodbe ni mogel računati. To se je zagotovo pri rezultatu poznalo, njegovi varovanci kljub veliki terenski premoči in tudi premoči v strelih niso bili tako učinkoviti kot v prejšnjih tekmah. So pa vseeno dosegi zmagoviti gol, v 49. minuti je to z lepim strelom uspelo Belgijcu Kevinu de Bruyneju. Leicester je pritisnil v zadnji tretjini tekme, v kateri je bil boljši tekmec, a ni izkoristil svojih priložnosti za izenačenje, bilo jih je kar nekaj.