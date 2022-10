»Sinoči je naša ekipa v popolni temi z lesenega čolna rešila 119 ljudi - med njimi sedem mladoletnikov,« je MSF Sea zapisala na Twitterju. Vsi so zdaj na varnem na krovu ladje GeoBarents, kjer so deležni prepotrebne oskrbe, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Na dveh drugih plovilih za reševanje migrantov, Ocean Viking, ki ga upravlja organizacija SOS Mediterranee, in Humanity 1, ki ga upravlja organizacija SOS Humanity, pa je še 234 oziroma 197 ljudi.

Ponovno zapiranje pristanišč

Podpredsednik italijanske vlade in minister za infrastrukturo, desničar Matteo Salvini, je v četrtek dejal, da bo ponovno uvedel politiko zapiranja italijanskih pristanišč za ladje tujih nevladnih organizacij, kot je to že storil kot notranji minister v letih 2018 in 2019.

»Sporočilo trgovcem z ljudmi in njihovim pomagačem: v skladu z volilnim programom desnosredinske stranke Italija ne bo več dopuščala nezakonitega priseljevanja in nenadzorovanega iztovarjanja. Tuje nevladne organizacije naj ustrezno ukrepajo,« je politik zapisal na Twitterju ob sliki ladij Ocean Viking in Humanity 1.

Po podatkih italijanskega notranjega ministrstva je letos v italijanska pristanišča do sedaj prispelo 82.384 migrantov, kar je skoraj 30.000 več kot v enakem obdobju lani.