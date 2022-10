Hastings je bil v zaporu v Kaliforniji 38 let za umor Wydermyerjeve leta 1983 in še dveh poskusov umora, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

»Kar se je zgodilo gospodu Hastingsu, je velika krivica,« je sporočil sodnik George Gascon, ki je razveljavil obsodbo. »Pravosodni sistem ni popoln in zdaj smo spoznali nove dokaze, zaradi katerih smo izgubili zaupanje v razsodbo, zato je treba hitro ukrepati,« je razsodil sodnik okrožnega sodišča v Los Angelesu.

Poskušal bo uživati življenje

Hastings je vseskozi vztrajal, da je nedolžen. Ob prihodu iz zapora pa je medijem povedal, da ne bo gojil nekih zamer, ampak bo poskušal uživati življenje in iti naprej. »Ne bom kazal s prstom. Nisem zagrenjen človek,« je dejal.

Analizo DNK je sicer zahteval že leta 2000, da bi tako dokazal svojo nedolžnost, a so mu zahtevo zavrnili. Nato pa so junija odkrili, da se je vzorec DNK, ki so ga odkrili na prizorišču umora Wydermyerjeve, ujemal z vzorcem moškega, ki je umrl leta 2020. Šlo je sicer za kaznjenca, ki je prestajal kazen zaradi ugrabitve in posilstva, je pojasnilo losangeleško tožilstvo.