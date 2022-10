Zgoščen promet proti Obali, na mejnih prehodih tudi do uro čakanja

V luči prihajajočih praznikov in začetka jesenskih šolskih počitnic je promet danes zgoščen proti Obali. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko ter med razcepom Gabrke in Kozino prihaja tudi do zastojev. Ponekod na mejnih prehodih s Hrvaško nastajajo nekoliko daljše čakalne dobe.