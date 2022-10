Kljub prevladi orožja in večjemu številu vojakov Rusija ni zavzela novih ozemelj, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Zalužni. Na srečanju z načelnikom ameriškega generalštaba Markom Milleyjem je dodal, da se Ukrajina še naprej osredotoča na osvoboditev zasedenih ozemelj in preprečitev ruskim okupatorjem, da bi zavzeli nove regije.

Po podatkih ukrajinskega generalštaba je bilo samo v regiji Doneck odstranjenih 300 pripadnikov ruskih sil. V regiji Lugansk je bilo v artilerijskem obstreljevanju ruske vojašnice in vojaške opreme ubitih do 20 okupatorjev, so sporočile ukrajinske oblasti. Teh informacij neodvisni viri niso mogli preveriti, še poroča dpa.

Ruska stran skoraj vsak dan poroča, da je bilo ubitih več sto ukrajinskih vojakov.