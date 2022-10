London . Predani kristjanki Jemma Mitchell in Mee Kuen Chong, ki so jo bližnji klicali kar Deborah, sta se pred dvema letoma v Londonu spoznali v cerkveni skupini in se zbližali. 38-letna Mitchellova je tri desetletja starejši prijateljici, ki se je dolgo časa borila s shizofrenijo, celo predstavljala nekakšno duhovno zdravilko. A ko ji premožna 67-letnica lani ni posodila obljubljenih 200 tisočakov za prenovo doma, je za to plačala z življenjem. Njeno truplo brez glave so našli več kot dva tedna kasneje in skoraj na drugi strani Anglije. Gnala jo je sla po denarju, saj je ponaredila dokumente, po katerih bi po smrti prijateljice podedovala okoli 700 tisoč evrov. Po nekaj urah razprave je porota Mitchellovo spoznala za krivo umora, sodnik pa jo je obsodil na 34 let zapora.»Pokazali niste niti kančka obžalovanja. Zdi se, da živite v popolnem zanikanju tega, kar ste storili, pa čeprav obstaja proti vam cel kup dokazov. Zločin, ki ste ga storili, je res šokanten. Tudi zaradi vaše predanosti veri, dejstva, da je bila žrtev vaša prijateljica in je bila do vas prijazna,« jo je nagovoril sodnik Richard Marks.

Mitchellova je postala prva morilka in prva ženska, ki so jo v Angliji in Walesu obsodili v televizijskem prenosu, potem ko so bila spremenjena pravila, ki so omogočila prisotnost kamer v sodnih dvoranah, poroča BBC. Umora sicer ni priznala, na sojenju se ni zagovarjala, njeni odvetniki pa so vztrajali, da tožilstvu ni uspelo dokazati njene vpletenosti v smrt prijateljice oziroma niti tega, da je bila Chongova umorjena. Obsodbo je sprejela stoično. Za trenutek je le zaprla oči. »Nikoli ni prevzela odgovornosti za svoje dejanje, zato na mnoga vprašanja še vedno nimamo odgovorov. Denimo, zakaj je truplo obdržala kar dva tedna, zakaj je prijateljico obglavila in zakaj je truplo odvrgla tam, kjer ga je. Vemo pa, da gre za zlobna dejanja zlobnega človeka, motiv katerega je bil denar,« je pred sodiščem dejal kriminalistični inšpektor Jim Eastwood. Sodnik Marks pa je pohvalil imenitno delo policije. Ti so namreč v hišni preiskavi ugotovili, da je Mitchellova po smrti prijateljice na svojem računalniku ponaredila oporoko Changove, po kateri bi ona in njena mama podedovali okoli 700 tisoč evrov. Dokopali so se tudi do nadzornih kamer, ki so kazale morilko z velikim modrim kovčkom vstopiti v žrtvin dom, nekaj ur kasneje pa je z njim izstopila. Videlo se je, da je zelo težak.

Truplo odvrgla šele dva tedna kasneje

Chongova je svoji prijateljici lani obljubila, da ji bo za prenovo več milijonov evrov vrednega, a razpadajočega doma v severnem Londonu posodila 200 tisoč evrov, a si je potem premislila. Mitchellovi je predlagala, naj hišo raje proda in uživa v denarju. Njej ta ideja očitno ni bila všeč. Chongova je kmalu zatem izginila. Preiskava je pokazala, da jo je junija lani prijateljica najprej udarila po glavi in jo tako ubila, nato ji je odrezala glavo ter truplo stlačila v kovček, ki ga je šele dva tedna kasneje odvrgla v okoli 300 kilometrov oddaljenem Devonu. Na ostanke so čez dva dni v gozdu naleteli turisti. Nekaj metrov stran so našli še glavo. Mitchellova je s telefona žrtve poslala več sporočil, tudi njenemu najemniku, da se za leto dni odpravlja na obisk k družini. Da bi si malo sčistila glavo, naj bi šla nekam blizu morja. Nič od tega ni bilo res.

Mitchellova sicer prihaja iz bogate družine, obiskovala je zasebne šole, njena mama pa je nekoč delala na ministrstvu za zunanje zadeve. V lasti ima nepremičnine v Avstraliji, kjer se je rodila, pa tudi družinsko hišo v okolišu, kjer najcenejši domovi stanejo po milijon funtov. Sicer je bila v obupnem stanju in nujno potrebna temeljite obnove. Hiša naj bi bila v groznem stanju, polna škatel in kovčkov, delovnega materiala, starih vzmetnic, hladilnik pa smrdeč po gnili hrani. Vse je bilo umazano. x tak