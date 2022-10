Po poročanju časnika je senat koprskega okrožnega sodišča v elementih napada na Postojnčanko prepoznal kaznivo dejanje poskusa umora in mu zato izrekel 18 let zaporne kazni. Tožilka Vesna Medica je sicer senatu predlagala, naj mu prisodi 21 let zapora, vendar je predsednik senata Matevž Gros dejal, da se je senatu taka kazen vseeno zdela previsoka, čeprav niso našli olajševalnih okoliščin, zaradi katerih bi mu lahko izrekli bistveno nižjo.

Kot še navaja časnik, je sodišče glede na način storitve dejanja, število poškodb in druge okoliščine, glede dogajanja med obtoženim in oškodovanko, izpovedi prič in oškodovanke ter zagovora obtoženega sklenilo, da je šlo za brezobzirno dejanje iz maščevanja, očitno mešanico ljubosumja in jeze zaradi tega, ker ni prišlo do uresničitve obtoženčevih želja.

Dosmrtne posledice

Na višino prisojene kazni so vplivale surovost napada in hude poškodbe, ki bodo žrtev spremljale do konca življenja. Zaradi izgube krvi je po napadu doživela dve kapi, po vbodu z nožem ji je ostala luknja v srcu, prebodel ji je pljuča in jetra, telo ima polno brazgotin.

Dogodek se je zgodil 11. oktobra 2021 zjutraj v Postojni, ko se je 22-letnica vrnila z dela in se na željo Bozova z njim dobila ob gozdarski šoli. Tožilstvo je obtoženemu očitalo, da je tega dne žensko napadel in ji poskušal vzeti življenje, pri čemer je deloval iz nizkotnih razlogov, brezobzirnega maščevanja in ljubosumja, ker ga je ženska zavrnila. Pri tem je obtoženi žrtev z nožem vsaj 12-krat zabodel in ji povzročil omenjene življenjsko ogrožujoče rane.

Sodba še ni pravnomočna.