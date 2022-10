»Na poti iz parlamenta sem včeraj doživel napad. Silovit, nepričakovan, strahopeten in zahrbten. Niti videl nisem te osebe. Me je pa silovito porinil po stopnicah v parkirišče Maxija. Na srečo sem se ujel in po stopnicah nisem padel. Če bi, bi se lahko zelo slabše končalo,« je Branko Grims pojasnil na današnji novinarski konferenci pred DZ. Moški ga je po fizičnem napadu še pljunil. »Zame je bil to poskus umora, ne glede na to, kako bo policija kvalificirala napad,« je prepričan. Napad je označil za grob in dejal, da storilca ob prisotnosti kamer pred DZ ne bo težko identificirati.

Dodal je, da je policist pred parlamentom videl napadalca, povedal mu je, da je pritekel izza parlamenta, ko je Grims prečkal cesto. »Pognal se je za mano. Bilo je načrtovano. Čakal je v zasedi,« je prepričan poslanec SDS. Tik pred napadom je še slišal, kako je nekdo rekel, da je Grimsa treba ubiti. Pravi, da ne ve, kdo je to storil, a da je že dve leti in pol tarča zmerljivk in žaljivk, ko pride v parlament ali pa ga zapušča. Na te besede tako ne reagira več.

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da okoliščine dogodka preiskujejo, zbirajo obvestila in izvajajo potrebne ukrepe za izsleditev storilca, kot tudi za zaščito žrtve. Ob tem so poudarili, da dogodke z elementi nasilja obravnavajo z ničelno toleranco ter jih ostro obsojajo, saj je vsako nasilno dejanje, bodisi verbalno ali fizično, nedopustno.

Odzivi z vseh strani

Na napad se je na družbenem omrežju Twitter odzval predsednik SDS Janez Janša. Kot je zapisal, so bili v neposredni bližini policisti, ki so napadalca videli, vendar jim je pobegnil. »Območje DZ je pokrito z varnostnimi kamerami, zato identifikacija za pristojne ne bi smela biti težka,« je dodal.

Napad so med drugimi obsodili predsednik republike Borut Pahor, premier Robert Golob in Inštitut 8. marec. »Obsojam vsako vrsto nasilja, še posebej nad ženskami in ranljivimi skupinami. Verjamem, da bo policija ustrezno ukrepala in storilce sankcionirala. To je nov dokaz, kam nas lahko pripelje spodbujanje sovražnega govora v medijih in na družbenih omrežjih,« je na vladnem Twitter računu zapisal premier Golob.

Pahor je v tvitu ostro obsodil napad in opozoril, da gre za »že drugi verbalni in fizični napad zaradi politične nestrpnosti v tem tednu«. »Storiti moramo vse, da preprečimo začaran krog nasilja, ki bi se utegnilo stopnjevati,« je zapisal ter vse pozval k vzdržanju od vsake oblike verbalnega in fizičnega nasilja in nestrpnosti.

»V Inštitutu obsojamo napad na poslanca Grimsa pred državnim zborom. Nasilje nikoli ni rešitev,« pa je inštitut zapisal na Twitterju.