Musk je moral zaradi dogajanja zagotoviti, da se na Twitter nihče ne bo vrnil, dokler se ne bo sestal in o tem odločil poseben svet za moderacijo vsebin, ki pa še niti ni ustanovljen. Ameriške medije so namreč preplavile lažne novice, da je Musk Trumpu že dovolil vrnitev. Nekdanjemu predsedniku so objave na Twitterju onemogočili, ker je spodbujal k nasilju z lažmi glede predsedniških volitev v 2020.

Odpustil vse, ki so ga prisilili v prevzem

»Twitter bo ustanovil svet za moderacijo vsebin z zelo raznolikimi pogledi. Dokler se svet ne bo sestal, ne bo sprejeta nobena velika odločitev o vsebini ali ponovnem odpiranju zaprtih računov,« je tvitnil Musk.

Musk je sicer najprej odpustil vse, ki so ga, kot pravi, prisilili v prevzem Twitterja. To so med drugim glavni pravnik Sean Edgett, glavni izvršni direktor Parag Agrawal, glavni finančni direktor Ned Segal in direktorica varnosti Vijaya Gadde.

Po spletu so potem začeli krožiti tudi lažni posnetki odpuščenih uradnikov Twitterja, konservativni aktivisti pa so začeli preizkušati meje, ali je res zapihal nov veter, ki dovoljuje objavljanje diskreditiranih teorij zarote.

Z lažmi preverjali, ali jim bodo ukinili račun

Desničarski aktivisti so začeli objavljati trditve, da je Trump zmagal na volitvah leta 2020, da vidijo, ali jim bo Twitter ukinil račun. Propagirajo spet tudi zdravilo proti parazitom ivermectin kot zdravilo za covid-19, čeprav so znanstveniki ugotovili, da gre za nevarno neumnost.

Trumpov aktivist s televizije Newsmax Steve Cortes je naravnost izzval Muska z objavo: »Obstajata dva spola, Trump je zmagal in ivermectin je najboljši«. Z računom se potem ni zgodilo nič.

Dolga vrsta za vrnitev

Na vrnitev na Twitter poleg Trumpa čakata tudi vodja rasistične organizacije Ku Klux Klan David Duke in sejalec teorij zarot Alex Jones, ki mora družinam otrok, pobitih v streljanju na osnovni šoli Sandy Hook, plačati milijarde dolarjev zaradi laži. Vrnil se še ni niti veliki Trumpov podpornik, prodajalec vzglavnikov Mike Lindell, ki je v ospredju teorij zarot o volitvah v 2020.

Širile so se lažne novice, da so na Twitter spet spustili glasbenika Yeja, nekoč znanega kot Kanye West. Ta le odletel s Twitterja zaradi antisemitizma, zaradi česar zdaj izgublja tudi bogate sponzorske pogodbe. Yeja v petek še ni bilo nazaj.

Odprtje Pandorine skrinjice

Pojavili pa so se številni računi skrajnežev, ki širijo nacistično ikonografijo, rasistične žaljivke in izražajo hvaležnost Musku. Skupina za zaščito človekovih pravic Ultraviolet je sporočila, da Muskov prevzem Twitterja odpira Pandorino skrinjico. Nekateri uporabniki Twitterja grozijo ali dejansko zapirajo svoje račune, vrši pa tudi med podjetji, ki oglašujejo na Twitterju.

Te je skušal Musk v četrtek pomiriti, vendar ni bil prepričljiv. Začasno prekinitev oglaševanja, dokler se razmere ne razjasnijo, je že oznanil avtomobilski velikan General Motors pa tudi druga podjetja grozijo, da denarja za oglase ne bo, če se Trump in podobni vrnejo na Twitter.