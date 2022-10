Nekaj po drugi uri ponoči je pri Kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi gorela manjša ladja, velikosti okoli 17 x 5 metrov, poroča uprava za zaščito in reševanje. Ladja je bile privezana dva metra od brega Ljubljanice. Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so skupaj z gasilci PGD Trnovo požar začeli gasiti z brega, potem pa s pomočjo dveh stikalnih lestev naredili most na plovilo ter dokončno pogasili požar.

Vzporedno z ladjo je bila privezana še ena, ki je požar ni zajel, so bile pa na njej vidne poškodbe zaradi samega sevanja ognja.