Boston je dosegel peto zaporedno zmago, proti Columbusu pa je dvoboj končal brez prejetega gola, za kar je imel s 30 obrambami zasluge vratar Linus Ullmark. David Pastrnak je niz tekem z vsaj točko podaljšal na štiri z eno podajo. Pri poražencih je vratar Elvis Merzlikins dobil vse štiri zadetke v prvih dveh tretjinah, v zadnji ga je zamenjal Danil Tarasov, ki sicer ni več prejel nobenega, a njegovim soigralcem tudi ni uspelo doseči vsaj častnega zadetka.

Visoko zmago je dosegel tudi Vancouver, ki je Pittsburgh premagal s 5:1. Dvakrat se je med strelce vpisal Bo Horvat, Andrej Kuzmenko je dodal gol in podajo, vratar Spencer Martin pa je tekmo končal s 34 obrambami.

Bailey igral tisočo tekmo

Pri New York Islanders so imeli v svojih vrstah slavljenca, saj je Josh Bailey igral tisočo tekmo. V klubu je tretji s tem mejnikom, pred njim sta ga dosegla le Denis Potvin (1060 tekem) in Bryan Trottier (1123). Za piko na i je dosegel tudi gol, s katerim je potrdil zmago svoje ekipe. Skupno je zdaj pri 557 točkah za 178 golov in 379 podaj.

Vratar Vitek Vaneček je s 24 obrambami prvič v karieri za New Jersey in skupno sedmič dosegel »shuout«, tekmo brez prejetega gola. Tokrat je njegova ekipa z 1:0 premagala Colorado, edini gol pa je dosegel Jack Hughes.

Brez doseženega gola je ostal Anaheim, ki je doživel sedmi zaporedni poraz. Tokrat je bil s 4:0 boljši Vegas, vratar Logan Thompson je za ničlo na svoji strani zbral 29 obramb. Nepremagan je ostal že drugič v sezoni.

Hokejisti Los Angelesa s slovenskim zvezdnikom Anžetom Kopitarjem bodo naslednjo tekmo igrali v noči na nedeljo, ko bodo gostili Toronto.