42-letni osumljenec David Depape je v petek zgodaj zjutraj vstopil v hišo Pelosijevih skozi drsna vrata in začel po stanovanju iskati predsednico kongresa. Ameriški mediji poročajo, da je kričal: »Kje je Pelosi?«. Naletel je na 82-letnega soproga Paula Pelosija, s katerim sta se potem začela ruvati in nekdo je prvi zagrabil za kladivo.

Poskus umora

Policisti, ki so iz za zdaj še neznanega razloga prišli v hišo, so opazili, da je Depape osvojil kladivo in začel z njim udarjati po Pelosiju, nakar so ga aretirali. Obtožen je poskusa umora, napada na ostarelo osebo, vloma in drugih zločinov. Vendar je ni odnesel poceni, saj so tudi njega odpeljali na zdravljenje po spopadu z dvakrat starejšim finančnikom.

Ni jasno, ali so policisti prišli zaradi klica v sili ali pa je šlo za običajno patruljo po bogatem predelu San Francisca, še posebej v hiši predsednice kongresa. Policisti so se odzvali na »prioritetno preverjanje dobrobiti«, je sporočila policija.

Paula Pelosija so s poškodovano lobanjo in drugimi deli telesa hitro odpeljali v bolnišnico, kjer je prestal operacijo in okreva. Pričakujejo popolno okrevanje, je sporočil tiskovni predstavnik Pelosijeve Drew Hammill.

Pelosijeva je bila v času napada v Washingtonu. Napad je ostro obsodila večina republikanskih politikov, le guverner Virginije Glenn Youngkin je pametoval, da je napadalec uspel ženo poslati nazaj domov k možu.

Da v trenutnem politično naelektrenem ozračju v ZDA pride do novega primera odmevnega političnega nasilja, je bilo le vprašanje časa in kraja. Dejstvom verjame vse manj ljudi. Raje se oprijemajo izmišljotin in teorij zarote, ki krožijo po internetu. Številne je strah, kaj bo šele sedaj, ko je milijarder Elon Musk prevzel Twitter in napovedal zmanjšanje že tako relativno nizkega nadzora nad vsebino.

Vernik teorij zarot

Eden od takih »vernikov« je kot kaže tudi Depape, ki je v zadnjih dveh mesecih na svojem blogu objavil več deset člankov in video posnetkov s sovražno vsebino glede žensk, Hillary Clinton, koronavirusa, Judov, zvezne policije FBI, ki se spravlja na Trumpa, o vojni v Ukrajini, podnebnih spremembah in drugem. Zanimivo je, da kakšnega posebnega omenjanja Nancy Pelosi ni bilo.

Predsednik ZDA Joe Biden, ki je leta 2020 na predsedniških volitvah premagal Donalda Trumpa, je govoril s Pelosijevo in ji izrazil vso podporo po tem grozljivem napadu na njenega moža. Tudi drugi bolj ali manj zmerni politiki v Washingtonu so napad prav tako nemudoma obsodili na podoben način. Med njimi vodja republikancev v senatu Mitch McConnell.