Timi Max Elšnik, kapetan Olimpije: Koprčani na derbiju pod večjim pritiskom

Ko se pomerita prvo- in drugouvrščena ekipa na prvenstveni lestvici, gre vedno za derbi kroga. In v nedeljo ob 15. uri bo v Stožicah šlo za derbi, kajti nogometaši Olimpije in Kopra so v dozdajšnjih štirinajstih krogih prikazali največ. Čeprav imajo Celjani na tretjem mestu, tako kot Koprčani, ki so drugi, devet točk zaostanka za Ljubljančani. Za dobre predstave zeleno-belih v letošnji sezoni ima veliko zaslug tudi njen kapetan, 24-letni Timi Max Elšnik, ki je v Ljubljani tretjo sezono.