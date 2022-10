Jutri bo potekal drugi krog predsedniških volitev v Braziliji. Vse ankete kažejo na zmago levosredinskega bivšega predsednika Luiza Inacia Lule da Silve, ki je državo vodil v letih 2003–2010, ko je šlo Braziliji dobro, tudi po njegovi zaslugi. Sicer v prvem krogu pred štirimi tedni sedanji predsednik Jair Bolsonaro, ki ga mnogi uvrščajo na skrajno desnico, ni tako zelo zaostal, kot so pred tem kazale ankete. S svojim zavzemanjem za »družinske vrednote« je dobil 43,2 odstotka glasov, Lula pa 48,4 odstotka. Po zadnji anketi agencije Datafolha bi Lula, ki ga podpira večina katoličanov, jutri dobil 53 odstotkov glasov, Bolsonaro, ki ima podporo večine evangelistov, pa 47 odstotkov. Sicer je za neudeležbo na brazilskih volitvah treba plačati manjšo globo in pred štirimi tedni, ko so bile hkrati tudi parlamentarne in lokalne volitve, se jih je udeležilo 79 odstotkov volilnih upravičencev.

Kritike dobrega sistema

Bolsonaro trdi, da so vse ankete prirejene. A veliko hujša in problematična je njegova izražena bojazen, da mu bodo na teh volitvah s pomočjo manipulacij pri elektronskem načinu glasovanja, ki je v Braziliji edino možno, ukradli zmago. Že leta 2015 je kot kongresnik zahteval, da je vsako glasovanje na elektronskem stroju pokrito z glasovanjem na listku. Trdi celo, da bi bila njegova zmaga na predsedniških volitvah leta 2018 veliko večja, če ne bi bilo goljufanja.

Njegovi privrženci nameravajo jutri zvečer tako bodisi slaviti ponovno zmago bodisi začeti proteste ali celo upor proti volilni prevari, s čimer bi pojasnjevali njegov poraz. Toliko bolj so nezaupljivi, ker je bil Lula 19 mesecev zaprt zaradi korupcije in bi potemtakem po njihovem mnenju lahko goljufal tudi na volitvah.

Prav elektronski volilni sistem s številnimi varovali pa v resnici preprečuje goljufanje in napake. Volilni stroji na primer niso povezani s spletom in zato ni mogoče vdreti v sistem. Bolsonaro in njegovi privrženci pa trdijo, da je to možno, pri čemer se sklicujejo na spletni vdor v bazo brazilske volilne komisije leta 2018. Vendar je preiskava pokazala, da hekerji niso imeli dostopa do volilnih strojev in da niso mogli spremeniti rezultata volitev.

Spodkopavanje demokracije

Sploh v Braziliji od leta 1996, ko se uporabljajo volilni stroji, ni dokazov o goljufijah. A takšna dejstva ne zanimajo 51 milijonov Brazilcev, ki so v prvem krogu dali glas Bolsonaru. Pogosto trdijo, da so v volilne stroje že pred volitvami vnesli rezultate. In spet so družbena omrežja vnesla dvom pri povsem solidni in neproblematični zadevi, kar pa pelje v spodkopavanje demokracije v državi z 220 milijoni prebivalcev. Po anketah sodeč kar tri četrtine Bolsonarovih volilcev ne verjame, da so volitve lahko poštene.

Sam Bolsonaro je tako dal vedeti, da poraza ne bo priznal, nekako tako kot njegov vzornik Donald Trump še danes ne priznava zmage Joeja Bidna na ameriških predsedniških volitvah leta 2020. Brazilijo, ki ima manj razvite demokratične institucije kot ZDA, pa bi lahko čakalo še kaj hujšega, kot je bil ameriški vdor v kongres 6. januarja 2021, ko so se potrjevali volilni izidi. Nekateri privrženci Bolsonara celo napovedujejo ponovitev puča iz leta 1964, ko je vojska za 21 let prevzela oblast. Vendar so generali zdaj pripravljeni braniti demokratični sistem in oblast izvoljenega predsednika.

Zdi pa se, da te predsedniške volitve glede na moč, ki jo bo imel v naslednjih letih predsednik, niti niso tako zelo pomembne. Kongres, v katerem ima večino desna sredina, je namreč vse močnejši in pomembnejši, tako da v primeru zmage ne Lula, ki obljublja odpravljanje socialnih razlik in zeleno preobrazbo, ne Bolsonaro ne bosta mogla kar tako uresničiti svojega programa.

*** 53 % glasov na jutrišnjih predsedniških volitvah ankete napovedujejo bivšemu predsedniku Luizu Inaciu Luli da Silvi, 47 odstotkov pa aktualnemu predsedniku Jairu Bolsonaru.