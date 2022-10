Okoli pokopališč v prihodnjih dneh brezplačno parkiranje

Obiskovalci grobov na Žalah lahko rezano cvetje, sveže in suhe cvetlične aranžmaje ter sveče kupijo na kateri od stojnic ob Plečnikovem drevoredu. Kljub pričakovani gneči večjih prometnih zamaškov in nervoze med vozniki včeraj še ni bilo čutiti, kar gre zagotovo tudi na račun brezplačnega parkiranja. Do srede zjutraj bodo tako dvignjene vse zapornice na parkiriščih v okolici Žal (Žale I, Žale II, Žale III, Žale IV in Žale V, ŠRC Stožice, Kranjčeva), prav tako pri pokopališču v Polju. Za uporabnike mestnega potniškega prometa bodo v ponedeljek in torek avtobusi vozili po posebnem voznem redu: na progah 2, 7, 19 in 22 bo vozilo večje število avtobusov kot običajno, vozili pa bodo tudi na progah 11B in 18, ki ob nedeljah sicer ne obratujeta. Za starejše bo na pokopališču tudi letos na voljo brezplačna uporaba kavalirja, ki bo izpred glavnega vhoda pri cerkvi Svetega križa odpeljal ob vsaki polni uri.