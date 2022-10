Ta vikend se v domači prvi ligi obetajo štiri tekme, soočili se bodo pa neposredni sosedje na lestvici, začenši s tekmo zadnjega Taborja z osmouvrščenimi Radomljami, ki Sežancem bežijo za štiri točke in prihajajo po remiju s Koprom samozavestni. S samozavestnostjo v slovenski prvi ligi pa vemo, kako je. Prej škodi kot koristi. Na drugi strani Tabor ni dal gola že dva kroga in verjeti je, da bi tokrat lahko zadel. Možen remi z goli na obeh straneh za kvoto 4,30.

Na drugi tekmi Celje gosti Maribor. Obe ekipi sta zadnji tekmi izgubili, Celje bo kompletno, Maribor pa ne, a vprašanje je, če to za goste ni morda celo vzpodbudno. Časi so takšni, da bo za Maribor uspeh že, če ne izgubi, a pri Mariboru letos vseeno še ostaja vtis, kot da še sami niso prepoznali vseh kombinacij, ki jih njihov igralni kader nudi in lahko bi se jim po sili razmer posrečila kakšna naveza, ki bi delovala. Oba gol za kvoto 1,64.

Derbi kroga se bo v nedeljo popoldan odigral v Ljubljani med prvouvrščeno Olimpijo in drugouvrščenim Koprom. Primorci so višje na lestvici, kot bi se lahko po razprodaji igralcev nadejali, že točka bi jim pa pomenila veliko v tekmi s sledilci na lestvici. Če gre verjeti napovedim njihovega trenerja Zorana Zeljkovića, gredo v Ljubljano po zmago. Tako ali drugače je mogoče pričakovati gole na obeh straneh, za kar je v ponudbi kvota 1,62, vendar se Olimpija zdi boljša. Zmaga Ljubljančanov za kvoto 1,90.

In še večerna nedeljska tekma med Muro in Bravom. Obe ekipi sta v formi, a Mura je dokazano neugodna za Ljubljančane in je tudi tokrat je favorit. Zmaga Mure in goli na obeh straneh za kvoto 4,53.