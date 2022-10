Po ena zmaga (proti Madžarski z 21:19 v Ljubljani), poraz (proti Hrvaški s 24:27 v Laškem) in remi (proti Madžarski 22:22 v Celju) – to je polovičen izkupiček slovenskih rokometašic na treh od skupno štirih pripravljalnih tekem pred začetkom evropskega prvenstva v Celju, kjer bodo prvo tekmo v skupini B odigrale v petek, 4. novembra, ob 18. uri v Zlatorogu proti Danski. Izbranke selektorja Dragana Adžića jutri ob 18. uri (prav tako s Hrvaško v dvorani Tri lilije v Laškem za zaprtimi vrati) čaka še zadnja pripravljalna tekma proti reprezentanci, ki bo na Euru nastopila v skupini A v Ljubljani skupaj z Norveško, Madžarsko in Švico. Če bodo tako Slovenke kot Hrvatice napredovale iz svojih skupin v drugi del tekmovanja, se bodo tam pomerile v dvorani Stožice v Ljubljani.

Uvodni sosedski obračun za zaprtimi vrati v Laškem je v prvem polčasu prinesel slovensko igro za takojšnjo pozabo, saj je kapljalo in curljalo na vse strani tako v obrambi kot v napadu. Posledica je bilo vodstvo Hrvatic ob odmoru s kar 17:10, v nadaljevanju pa so si dvakrat priigrale že neverjetnih plus devet. Na srečo se je Adžićeva četa še pravočasno prebudila in po golu Nine Zulić, s petimi goli prve strelke Slovenije, sedem minut pred koncem izenačila na 23:23. Končnica je znova pripadla našim južnim sosedam za končnih 27:24, po včerajšnjem skupnem treningu pa bosta reprezentanci danes še enkrat stopili na igrišče v Treh lilijah.

Adžić: Poraz mogoče dobrodošel

Selektor Adžić po prvi polovici generalke za EP spet ni imel razlogov za zadovoljstvo. »Razplet prvega polčasa je posledica prevelike želje naših deklet. To je bil klasičen primer v športu, ko si v pričakovanju velikega tekmovanja na domačih tleh. Zame bo evropsko prvenstvo že trinajsto veliko tekmovanje, zato vem, kako jim lahko pomagam kot trener. Zagotovo je bolje, da se je to zgodilo sedaj, kot pa v petek proti Danski,« je ocenil selektor Dragan Adžić. Črnogorec ima tudi recept, kako odpraviti takšne težave: »Dekleta morajo v glavah premagati svoja visoka pričakovanja pred tekmovanjem na domačih tleh in na igrišče stopiti čistih misli. Na tej tekmi smo se veliko in hitro še nekaj naučili. Že v drugem polčasu je bilo povsem drugače, bil je približek našim zmožnostim. Mogoče pa je bil poraz v tem trenutku tudi dobrodošel.«

Zaradi težav s hrbtom – prvi trening je opravila šele v sredo zvečer – svojega dneva proti Hrvaški ni imela niti kapetanka Ana Gros. Levoroka ostrostrelka igra na lastno odgovornost, a zaradi pomanjkanja treningov pri strelih z razdalje še ni na svoji pravi ravni. V Laškem je igrala samo v prvem polčasu in iz osmih strelov le dvakrat zadela v polno. »Ne obremenjujem se s svojo slabšo predstavo, ker obstajajo pravi razlogi zanjo, je pa bila moja dnevna forma slaba. Se pač zgodi, da ne gre vsaka žoga v gol. Drži, da naša igra ni bila na ravni, ki jo vsi pričakujemo. Določene stvari moramo še popraviti, predvsem v napadu, za to pa imamo še dovolj časa, Vsako pripravljalno tekmo moramo izkoristiti za čim boljšo pripravo na EP,« se zaveda Ana Gros.

V drugem delu je Grosovo zamenjala Barbara Lazović, ki ima težave s kolenom in ki je imela na koncu enak strelski izkupiček kot Grosova. Slovenija je proti Hrvaški nastopila v naslednji zasedbi: Pandžić, Zec, Klemenčič 2, Novak, Gros 2 (1), Omoregie 3, Žabjek, Stanko 3 (2), A. Abina, Zelnik, Mavsar 4 (2), Ljepoja 1, Zulić 5, Varagić 2, Lazović 2, Svetik, Gomilar Zickero, E. Abina.