V Fort Worthu bo od ponedeljka, 31. oktobra, do 7. novembra potekal sklepni turnir najboljših osmih teniških igralk na svetu med posameznicami in parov med dvojicami. Vozovnico za Teksas so si priborile Poljakinja Iga Šwiatek, Tunizijka Ons Jabeur, Američanki Jessica Pegula in Coco Gauff, Francozinja Caroline Garcia, Belorusinja Viktoria Azarenka, Rusinja Daria Kasatkina in Grkinja Maria Sakari. Najboljše igralke sveta so v zadnjih dneh preplavile spletna omrežja s pozornostjo, ki so jo bile deležne. Vse je v hotelski sobi čakala dobrodošlica z rokopisom, sliko, sladicami, penino… Caroline Garcia je zapravljala ameriške dolarje v tradicionalni teksaški trgovini z usnjenimi škornji in klobukom, Jeleno Ostapenko in Barboro Krejčikovo sta si privoščili okusno hrano, najlepše fotografije sončnega vzhoda nad Teksasom pa je med pristankom letala ponudila Arina Sabalenka.

Najmlajša po Marii Šarapovi

Coco Gauff je podvig uspel pri 18 letih in je po Rusinji Marii Šarapovi in letu 2005 najmlajša udeleženka sklepnega turnirja. »Tega res nisem pričakovala. Na začetku leta si nisem niti drznila pomisliti, da bom ob koncu leta ena osmih najuspešnejših igralk na svetu. O tem, ali bom v Teksasu nastopila ali ne, nisem razmišljala. Proti koncu pa so začeli vsi govoriti o udeleženkah in govorice so prišle tudi do mene. Kar naenkrat sem si želela zagotoviti vstopnico in to mi je v Guadalajari tudi uspelo,« je na prizorišču sklepnega turnirja, ki bi moral biti na Kitajskem, a je bil zaradi sankcij mednarodnih teniških organizacij do azijske velesile prestavljen, povedala Coco Gauff.

Mlada Američanka bo pred domačimi navijači igrala kar v dveh konkurencah, saj si je priborila tudi nastop med dvojicami z rojakinjo Jessico Pegula. Slednja je v zadnjih tednih najbolj vroča teniška igralka, kar je dokazala s turnirsko zmago v Guadalajari, zadnjem turnirju pred sklepnim mastersom. Američanka je v zadnjih tednih le dvakrat izgubila s prvo igralko sveta Igo Šwiatek, ki v Mehiki ni igrala, in je glavna favoritinja za zmago v Teksasu. Omenimo še, da sta dve Američanki nazadnje igrali na sklepnem mastersu leta 2009, ko sta bili članici najboljše osmerice Venus in Serena Williams. Pri slednji so se v zadnjih dneh znova pojavile govorice, da bi se lahko vrnila na teniška igrišča. Zmagovalka 23 turnirjev največje četverice je namreč namignila, da gre rada na trening ter da vse bolje čuti žogico.

Čehinji favoritinji med dvojicami

Na zmagoviti poti v Guadalajari je Jessica Pegula premagala kar štiri igralke, ki so že osvojile turnir največje četverice. Njeno moč so občutile Victoria Azarenka, Američanka Sloane Stephens, Kanadčanka Bianca Andreescu in Kazahstanka Jelena Ribakina, ki je v podaljšani igri tretjega niza zapravila kar tri zaključne žogice. »Zelo sem zadovoljna, da sem našla svojo najboljšo igro ob koncu sezone. Počutim se odlično, pridobila sem veliko samozavesti. Veselim se igranja z najboljšimi igralkami na svetu, povrhu pa bom tekmovala pred domačimi navijači. Verjamem, da lahko dosežem odličen rezultat tako med posameznicami kot dvojicami,« odgovarja Jessica Pegula, ki se je na svetovni lestvici prebila na tretje mesto.

Favoritinji v igri dvojic bosta Čehinji Barbora Krejčikova in Katerina Siniakova, ki sta sicer tudi izvrstni igralki med posameznicami, a sta v tej sezoni zaostali za najboljšo osmerico. Barbora Krejčikova je pred Guadalajaro, kjer je izgubila v prvem krogu, osvojila turnirja v Talinu in Ostravi, kjer je pred domačimi navijači v finalu kot ena redkih vzela skalp Igi Šwiatek. Moč Katerine Siniakove so si lahko v Portorožu ogledali slovenski ljubitelji tenisa, saj je Čehinja osvojila turnir, potem ko je na prvi dvoboj priletela skoraj neposredno iz New Yorka, kjer sta s partnerico Barboro Krejčikovo med dvojicami osvojili turnir največje četverice. V tej sezoni je češki par dvignil zmagoviti pokal kar na treh turnirjih za grand slam, Barbora Krejčikova in Katerina Siniakova nista bili najboljši zgolj na Rolandu Garrosu, a sta pred tem že dvakrat osvojili Pariz, in sicer v letih 2018 in 2021. Na sklepnem turnirju najboljše osmerice bosta v Fort Worthu hkrati tudi branili lansko zmago.

Đoković si želi v Avstralijo

Po poškodbi trebušne prepone je svojo vrnitev na teniška igrišča napovedal Rafael Nadal, ki bo tekmoval prihodnji teden na mastersu v Parizu. Španec je nazadnje tekmoval na OP ZDA, kjer je moral v osmini finala priznati premoč Američanu Francesu Tiafoeju. Novico je potrdil trener Carlos Moya. »Rafaela na vsakem turnirju, na katerem se pojavi, zanimajo zmage. Tako bo tudi tokrat. Novih izzivov se vsi v ekipi lotevamo z navdušenjem in upanjem,« sporoča Carlos Moya.

Najboljše teniške igralce na svetu prihodnji mesec še čaka sklepni masters najboljše osmerice, na katerem bo igral tudi Novak Đoković. Srb je pred tedni z osvojitvijo turnirjev v Tel Avivu in Astani potrdil dobro formo, njegov fokus v zadnjih dneh pa ni bil usmerjen zgolj v igranje. Dejal je, da dobiva pozitivne signale iz Avstralije, kjer skuša prek odvetnikov doseči, da bi mu kljub triletni prepovedi vstopa v državo dovolili izdajo vizuma, s katerim bi lahko januarja tekmoval na prvem turnirju največje četverice. Avstralske oblasti so namreč na začetku letu Đokovića deportirale iz države, ker ni izpolnjeval vstopnih pogojev, kamen spotike pa je bil, ker ni bil cepljen proti covidu-19. »Trdno verjamem v pozitivni razplet, saj sem svoj najboljši tenis v karieri kazal ravno v Avstraliji,« sporoča Novak Đoković.