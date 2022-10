Visokošolski sindikat: Vlada ruši javni plačni sistem

Ker je vlada poseben plačni položaj namenila zdravnikom pa tudi šolnikom, so v Visokošolskem sindikatu Slovenije napovedali nadaljevanje stavke. Vlada ima do potreb univerz in fakultet žaljiv in diskriminatoren odnos, je prepričan predsednik sindikata Gorazd Kovačič. Minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič je nad napovedjo stavke presenečen.