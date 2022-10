#Portret Rishi Sunak: novi britanski premier

57. britanski premier Rishi Sunak, ki ga je v ponedeljek ustoličila konservativna stranka, je že peti konservativni premier v zadnjih šestih letih, že tretji v zadnjih treh mesecih in že drugi zapored, ki ga niso izvolili na volitvah. Po skoraj vsem se razlikuje od svojih 53 predhodnikov in treh predhodnic, saj je prvi nebelec, britanski Azijec (indijskega porekla), prvi hindujec in prvi neanglikanec, prvi nekdanji direktor investicijskega sklada in prvi premier, ki je v paru z ženo bogatejši od monarha.