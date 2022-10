Preostali hravški pokojninski skladi, ki so v poslu sodelovali, so po odstopu fonda AZ ugotovili, da zaradi zakonskih omejitev velikosti deležev sami ne morejo zapreti finančne konstrukcije prevzema, ki znaša okoli 500 milijonov evrov. Domnevno naj bi tako rekoč že dogovorjen posel pet pred dvanajsto prekinil izvršni direktor nemške zavarovalnice Allianz za srednjo in vzhodno Evropo Petros Papanikolau. Nemško podjetje je namreč lastnik fonda AZ. Da je posel propadel, so medtem potrdili tudi pri Fortenovi.

Kakšna bo usoda prevzema deleža Sberbank v Fortenovi za zdaj ni jasno. Iz Fortenove medtem sporočajo, da težav zaradi propadlega prevzema ne pričakujejo. Kljub zagotovilom pa zna imeti podjetje zaradi ruskega lastništva in sankcij težave pri dodatnem financiranju.