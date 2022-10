»Doživel sem resen fizični napad na poti iz parlamenta na stopnicah v parkirišče Maxija. Neznan moški je pritekel za menoj in me silovito porinil po stopnicah. Če bi padel, bi se lahko ubil. Ko sem se lovil, da ne bi padel, me je še močno pljunil od zadaj po laseh in hrbtu,« je za portal povedal Grims. Kot je dodal, je dogodek že prijavil policiji.

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da so bili obveščeni o dogodku. Vse okoliščine dogodka še preiskujejo, zbirajo obvestila in izvajajo potrebne ukrepe tako za izsleditev neznanca, kot tudi za zaščito žrtve, so pojasnili.

Ob tem so poudarili, da dogodke z elementi nasilja obravnavajo z ničelno toleranco ter jih ostro obsojajo, saj je vsako nasilno dejanje, bodisi verbalno ali fizično, nedopustno.

Na napad se je na družbenem omrežju Twitter odzval predsednik SDS Janez Janša. Kot je zapisal, so bili v neposredni bližini policisti, ki so napadalca videli, vendar jim je pobegnil. »Območje DZ je pokrito z varnostnimi kamerami, zato identifikacija za pristojne ne bi smela biti težka,« je dodal.

V SDS se bodo sicer na napad odzvali na novinarski konferenci v soboto.