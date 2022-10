Zaradi nesreč je na dolenjski avtocesti med predoroma Debeli Hrib in Mali Vrh proti Obrežju zaprt prehitevalni pas, na cesti Breg-Lisca pa je promet močno oviran z občasnimi popolnimi zaporami. Voznikom se svetuje previdna vožnja zaradi nevarnosti naleta.

Zastoji s 45-minutno zamudo so na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani in naprej na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski, na dolenjski avtocesti pred delovno zaporo od Kronovega proti Dobruški vasi s 30-minutno zamudo ter na gorenjski avtocesti v delovni zapori med Jesenicami vzhod in Brezjem proti Ljubljani s 30-minutno zamudo.

Od 30. oktobra do 1. novembra velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila nad 7,5 tone. Prepoved velja vsak dan v nedeljo, ponedeljek in torek med 8. in 22. uro.

Zaradi del na cesti bo cesta Vrhnika-Gorenja vas pri Dolgih Njivah popolnoma zaprta od sobote od 6. ure do nedelje do 18. ure. Obvoz bo po cesti Horjul-Vrhnika-Logatec-Žiri-Gorenja vas in obratno.

Dela so tudi na gorenjski avtocesti med Brezjami in Lescami. Zaprti pa sta tudi cesti Žaga-Kobarid v Kobaridu in Most na Soči-Tolmin v Tolminu zaradi gradnje obvoznice.

V soboto, 29.10., bo zaprta podravska avtocesta na kontrolni točki Prepolje proti Mariboru zaradi poteka reševalne vaje.

Osebna vozila čakajo na mejnem prehodu Gruškovje na izstopu do eno uro, tovorna vozila prav tako.

Osebna vozila čakajo na mejnem prehodu Obrežje na izstopu do 30 minut.

Osebna vozila čakajo na mejnem prehodu Dobovec na izstopu eno do dve uri, tovorna vozila prav tako.

Osebna vozila čakajo na mejnem prehodu Dragonja na izstopu do 30 minut.

Osebna vozila čakajo na mejnem prehodu Metlika na izstopu do 30 minut.

Osebna vozila čakajo na mejnem prehodu Bistrica ob Sotli na izstopu do eno uro.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si